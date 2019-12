Goldpreis zeigt Stärke und erreicht 2-Monats-Hoch

Goldpreis im Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende 2011 bei einem letzten Kurs von 1.518,1,9 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis konnte in der Weihnachtswoche deutliche Kursgewinne vorweisen und wieder über die psychologisch wichtige 1.500 $ Marke steigen. Das Wochenhoch liegt bei 1.519,9 $, womit auch das höchste Kursniveau der letzten 8 Wochen erreicht wurde.Ausgehend vom Tief des Jahres 2015 bei 1.045,4 blicken wir auf einen intakten Aufwärtstrend, wobei im September 2019 bei 1.566,2 $ das Jahreshoch erreicht wurde. Es folgte eine kräftige Korrektur, wobei im November ein Korrekturtief bei 1.446,2 $ erreicht wurde. Der Dezember zeigte sich positiv für den Goldpreis mit wieder deutlich steigenden Kursen.Der relevante Widerstand ist das Tief des Jahres 2011 bei 1.523,9 $, welches bislang noch nicht wieder durchbrochen werden konnte.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Vorjahrestief bei 1.167,1 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Mit der negativen Entwicklung im November hatte sich das Chartbild deutlich verschlechtert, wobei aber nun diese Korrektur im Aufwärtstrend beendet sein könnte.Der Aufwärtstrend wird dann bestätigt, wenn das Oktoberhoch bei 1.525,8 $ überschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotential bis zum Hoch des Jahres 2019 bei 1.566,2 $ oder sogar bis zum 61,8% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1.588,2 $ ergeben.Das positive Chartbild würde erst dann auf negativ drehen, wenn das Novembertief bei 1.446,2 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels