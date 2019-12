Infla S - Ungeheuer statt der Steuer

Die US-Zentralbank mit offiziell unveränderter Offenmarktpolitik dürfte über Kurzfristrepos massive Liquiditätsblobs in den Markt geben, dies aber inkonsistent, aber jedenfalls derzeit massiv.Man kann es ganz kurzfristig messen, mehr aber nicht, denn das Programm kennt keine Garantien noch Ansprüche auf Weiterführung. Und so konnte der SPX 500 bis zum ersten Retracement derjenigen Bewegung laufen, die als erste kurzfristig relevant war:Bei 3252 war vorläufig Schluß.An Geometrie ändert daher ein derartiges Repo-Programm auch nichts, jedoch sehr wohl etwas daran, wie stark sie sich auswirkt. Ob wir daher die etwa 3209 treffen, ob die dann hielte, falls wir sie träfen, das alles hängt von der Liquidität ab. Wer Liquidität nicht messen kann wie wir, der nimmt einen stark simplifizierten Proxy, den Silberpreisund sieht den Verlauf genauso.Palladium und der EUR bestätigen, dass es nicht bloß eine USD-Schwäche ist, sondern wirklich mehr GeldUnd natürlich gefiel es auch dem Goldaber das ist keine Indikation, sondern bloß eine angenehme Begleiterscheinung.Wie geht das jetzt alles weiter?Sicher ist nichts, aber es ist jedenfalls zu erwarten, dass US-Investoren jetzt noch nicht in die Steuerpflicht kommen wollen und das würden sie, wenn sie noch vor Jahresende verkauften.Zu rechnen ist daher vor dem Jahresende nicht mit extremen Kursausschlägen, aber in der zweiten Hälfte der kommenden Woche ist Bereitsein jedenfalls kein Fehler.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.