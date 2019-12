Gold mit geilem Jahresendspurt!

Erstmals seit dem 4. November gab es bereits am Donnerstag der letzten verkürzten Handelswoche einen Goldschlusskurs über der psychologisch wichtigen Marke von 1.500 USD. Der Weihnachtsmann hat sich also die Wunschzettel vieler Anleger zu Herzen genommen und die Wünsche nach steigenden Goldkursen erfüllt. Mit neuen 2019er Jahreshochs wird es jetzt allerdings zeitlich sehr eng ...Die letzte charttechnische Einschätzung vom 20. Dezember "Gold - Kursfeuerwerk zum Jahreswechsel" ging exakt auf. Während an anderen Stellen zuletzt noch vor einer möglichen bärischen Flagge mit Ausbruch nach unten in Richtung neuer Korrekturtiefs gewarnt wurde, wurde dieses charttechnisches Muster auf Goldseiten.de konkret infrage gestellt.Zitat: "Diese Überlegung (einer bärischen Flagge) ist per se nicht falsch. Zum einen kann man sie derzeit aber an fast "jeder Ecke" lesen und zum anderen passt sie auch nicht zu Silber, das aktuell einen Ausbruch aus dem besagten ABCDE-Dreieck anstrebt."Die besagte bärische Flagge wurde wie erwartet "mustergültig" nicht nach unten, sondern nach oben verlassen! Ebenso kam es bereits am 25. Dezember zu dem notwendigen Tagesschlusskurs oberhalb von 1.487 USD: "Im Tages-Chart würde sich charttechnisch ein Tagesschlusskurs über 1.487 USD ganz gut machen. Damit wäre dann sowohl der Abwärtstrend als auch die besagte bärische Flagge deutlich nach oben verlassen."Die seit Anfang September währende Konsolidierung ist spätestens jetzt mit dem Ausbruch beendet. Die laufende neue Aufwärtsbewegung kann den Goldpreis in den nächsten Handelstagen ohne Weiteres wieder auf 1.540/60 USD hieven. Darüber hinaus sind weiterhin Goldkurse bis ca. 1.600 USD möglich und das wahrscheinlichste Setup.Das neue Börsenjahr wird damit wohl gut beginnen. Allerdings deutet sich jetzt schon an, dass 2020 bei Gold und auch bei Silber nicht so toll werden wird, wie es in diesen Tagen aus vielen Richtungen verkündet wird! Mehr dazu im Jahresausblick 2020 in den nächsten Tagen hier auf Goldseiten.de.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.