Goldpreis stabil & Unsicherheit bleibt stark

Der Goldpreis stabilisierte sich, nachdem er am Freitag auf seinen höchsten Wert seit zwei Monaten gestiegen war. Die Investoren passen ihre Positionen gewissenhaft an, doch das gelbe Metall könnte noch immer seine beste Woche in mehr als vier Monaten hinlegen, berichtet CNBC "Am Ende des Jahres und zu Beginn des nächsten Jahres werden eine Menge Investoren ihre Goldpositionen beseitigen und das Metall so recht stabil halten", so Frederic Panizzutti von MKS Dubai. "Wir erwarten, dass der Goldpreis durch den anhaltenden Handelskrieg zwischen USA und China, die geopolitischen Spannungen und das Niedrigzinsumfeld unterstützt werden wird. Zentralbanken stehen auf der Käuferseite und das wird sich auch im nächsten Jahr nicht so schnell ändern. "Nun, da 2020 vor der Tür steht, soll die Unsicherheit aufgrund ungelöster Spannungen seitens des Handelskonflikts, des Brexits und der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen weiterhin stark bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de