EZB: Erholung der Weltwirtschaft eher seicht

In einem monatlichen Update hieß es von der Europäischen Zentralbank (EZB), dass die kürzlichen Wirtschaftsdaten auf eine Stabilisierung des Weltwirtschaftswachstums hindeuten würden, berichtet Action Forex Die Erholung der Weltwirtschaft solle eher "seicht" ausfallen und damit eine Moderation des Wachstums in Industrieländern und Trägheit in Schwellenländern widerspiegeln.In der Eurozone würde anhaltende Schwäche im internationalen Handel den Produktionssektor weiterhin belasten und damit das Investitionswachstum eindämmen. Zugrundeliegende Inflation in der Eurozone würde "allgemein gedämpft bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de