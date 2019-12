Islamische Nationen ziehen Goldhandel untereinander in Betracht

Die Regierungen des Irans, Malaysias, der Türkei und Katars ziehen es in Betracht, untereinander mit Gold zu handeln und es durch ein Tauschhandelssystem als Absicherung gegen zukünftige Wirtschaftssanktionen einzusetzen, so erklärte der malaysische Premierminister Mahathir Mohamad laut Vanguard "Ich habe vorgeschlagen, dass wir die Idee über den Handel von Gold-Dinar und des Tauschhandels unter uns erneut in Betracht ziehen sollten", so Mahathir und meint damit die mittelalterliche iranische Goldmünze."Wir beschäftigen uns ernsthaft damit und hoffen, dass wir in der Lage sind, einen funktionierenden Mechanismus finden und einsetzen zu können."Die Landesoberhäupter stimmten zudem zu, dass sie untereinander mehr Handel treiben und in der Währung der jeweils anderen Nationen handeln müssen.© Redaktion GoldSeiten.de