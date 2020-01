Byron Wien: "Behalten Sie Gold 2020 im Auge."

Byron Wien von Blackstone rief erfahrene Investoren dazu auf, "Gold 2020 im Auge zu behalten." Er erklärte, dass sich Gold auf seine größte Preiszunahme seit mehr als vier Monaten vorbereiten würde, was für das Metall das beste Jahr seit 2010 bedeuten würde."Behalten Sie Gold 2020 im Auge", so meinte er laut Newsmax . "Es könnte wahrscheinlich eine interessante Investition sein."Wien veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit 10 Marktüberraschungen, die als Must-Read in der Finanzbranche gilt. Diese wird er erst im Januar veröffentlichen. Allgemein glaubt Wien jedoch, dass sich wahrscheinlich keines der größeren Risiken für die langanhaltende Marktrally materialisieren wird."Aktuell sehe ich keine ernsthaften Gewitter, die dem Markt 2020 schaden könnten."© Redaktion GoldSeiten.de