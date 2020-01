Russland baut Goldproduktion weiter aus

Russland produzierte in den ersten sechs Monaten 2019 mehr als 185,1 Tonnen Gold, so zeigen Daten des russischen Finanzministeriums, berichtet Sputnik . Diese Zahl reflektiert eine Zunahme von 17,77% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als sich die Produktion auf 157,2 Tonnen Gold belief.Über dieselbe Zeitspanne fiel die Silberproduktion um 6,05% auf 549,89 Tonnen. In den letzten Jahren erlebten die russischen Goldproduzenten einen großen Boom in der Goldproduktion. Dies war der starken Nachfrage von Investoren zuzuschreiben, die durch die Bemühungen des russischen Staates unterstützt wurde, sich vom US-Dollar abzuwenden.Laut den Zahlen der Zentralbank beliefen sich die Bullionreserven des Landes per 1. Dezember 2019 auf mehr als 2.261 Tonnen. Damit steht Russland an fünfter Stelle nach den USA, Deutschland, Italien und Frankreich, was die Gesamtreserven angeht.© Redaktion GoldSeiten.de