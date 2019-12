Eldorado Gold mit 300% und doch noch im Abwärtstrend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. konnte mit einer eindrucksvollen Performance von 300% seit dem Jahrsauftakttief bei 2,52 USD im Handelsjahr 2019 überzeugen. Wie anhand des nachfolgenden Langfristcharts allerdings ersichtlich, gelang es der Aktie bisher nicht, sich aus dem seit 2011 etablierten Abwärtstrend zu befreien. Doch scheint es nur noch eine Frage der Zeit. Mehr dazu, wie immer an dieser Stelle, im nachfolgenden Fazit. Vorab möchte ich Ihnen als interessierter Leser vielmals danken und wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen gigantischen Rutsch ins neue Jahrzehnt!Die immer wiederkehrende Nachfrage rund um die Unterstützungszone von 7,00 bis 7,35 USD weckt die Hoffnung, dass die Aktie in naher Zeit einen Ausbruch über die primäre Abwärtstrendlinie vollziehen könnte. Die seit der Rally vom Jahrestief laufende Konsolidierung verläuft auf hohem Niveau und unterstützt diese Hypothese. Somit sollte man sich zum Auftakt ins Jahr 2020 diese Aktie definitiv einmal genauer ansehen.Kurzfristig wäre bereits bei einem Tagesschlussstand über 8,27 USD mit einer weiteren Aufwärtsbewegung bis hin zur Marke von 10,00 USD zu rechnen. In diesem Fall wären auch die Chancen eines gelungenen Ausbruchs über die langfristige Abwärtstrendlinie gegeben, sodass im weiteren Verlauf mittelfristige Zugewinne bis zum Bereich von 13,00 bzw. 13,50 USD denkbar erscheinen.Ein Einbruch unter die runde Marke von 7,00 USD je Anteilsschein würde hingegen das Bild schlagartig kippen. Mit Aufgabe dieser massiven Unterstützung sollte man dann vielmehr mit einer Ausdehnung der Kursschwäche bis mindestens 5,65 USD rechnen. Unterhalb dessen verstärkt sich der bärische Druck und eine Korrekturfortsetzung bis zum Bereich von 4,50 USD bzw. darunter bis hin zu runden Marke von 4,00 USD wäre im weiteren Verlauf einzuplanen.Die Etablierung oberhalb der Unterstützungszone von 7,00 bis 7,35 USD lässt zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Bei einem Anstieg über 8,27 USD, wäre in der Folge mit einer weiteren Performance in Richtung von 10,00 USD zu kalkulieren, bevor darüber und mittelfristig das Niveau von 13,00 USD interessant werden sollte.Für den Fall eines Einbruchs unter 7,00 USD, müsste man mit weiteren Verkaufsdruck rechnen, welcher sich speziell mit Notierungen unterhalb von 6,50 USD weiter verstärken sollte. Eine Ausdehnung der Korrektur bis mindestens 5,65 USD wäre in der Konsequenz zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.