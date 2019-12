Argentinien - Massenproteste gegen Bergbaugesetz

Gesetz Nr. 9209, so meldete mining.com gestern, das in der argentinischen Provinz Mendoza den Einsatz von Zyanid und Schwefelsäure im Bergbau wieder erlauben sollte und letzte Woche in Kraft trat, scheint nur von kurzer Dauer zu sein.Massenproteste in der zentral-argentinischen Provinz führten jetzt dazu, dass der Gouverneur der Provinz einen Antrag an das Parlament gesendet hat, das Gesetz aufzuheben.Viele der eher links orientierten Protestierer argumentieren, dieses Gesetz würde die Flüsse und die Wasserversorgung der Provinz gefährden.Gouverneur Suarez glaubt weiterhin, dass Bergbau für die Entwicklung der Provinz von großer Wichtigkeit ist, derzeit liegen 19 Abbauanträge vor, hauptsächlich für Gold, aber auch für Silber, Blei, Zink und Uran.© Redaktion GoldSeiten.de