Indien - Mangel an Mangan und Chrom wird die Industrie treffen

Wie die Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), zitiert von Miningweekly.com , bekanntgab, sieht sich das Land in den nächsten Monaten akutem Mangel an Mangan und Chrom gegenüber.Laut FIMI Präsident Duggal würden bis 31. März 2020 sieben Manganminen und vier Chromitminen geschlossen, womit sofort 16% der Mangan- und fast 50% der Chromitproduktion wegfielen.Indien besitzt zwar mit 496 Mio. t Manganerz und ca. 344 Mio. t Chromerz große Ressourcen, doch importiert das Land trotzdem wesentliche Mengen der Metalle. Die inländische Produktion beläuft sich auf ca. 2,4 Mio. t Manganerz und 2,7-3,5 Mio. t Chromerz pro Jahr und das Hauptproblem scheint zu sein, dass Indien niedriggradiges Erz nicht ausreichend aufbereiten kann.Um die Ziele für seinen Infrastrukturaufbau zu erreichen, will Indien bis 2030 eine Stahlproduktionskapazität von 300 Mio. t jährlich erreichen, was pro Jahr 11 Mio. t Manganerz und 5 Mio. t Chromerz erfordert, was die einheimischen Minen vor große Herausforderungen stellt.© Redaktion GoldSeiten.de