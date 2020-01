Zukunft für Gold 2020 ungewiss

Defensive Investoren könnten weniger von Gold haben, als sie sich erhoffen, so meint Hannah Anderson von JP Morgan Asset Management in einem Interview mit Bloomberg, wie Kitco News berichtet."Einige Investoren beginnen sich zu fragen, ob Gold die Sicherheit für ihr Portfolio sein wird ", meinte sie. Defensive Assets sind teuer geworden, deswegen bestehe Interesse an Gold, was im Vergleich relativ billig erscheint und sich nun zeitgleich mit den Aktien nach oben bewegt.Doch Anderson meint, dass die Investoren 2020 von Gold enttäuscht sein könnten. Die Preisentwicklung des Metalls sei in Zeiten von Abschwüngen eine "bunte Mischung.""Es gibt wenige Szenarien, in denen sich Gold gut entwickelt", erklärte Anderson bezüglich 2020. "Es gibt keine Sicherheit, wenn es um Gold geht."Zudem glaubt sie auch, dass die Inflation 2020 nicht so stark ausfallen wird wie erwartet; das wäre ein Szenario, in dem sich Gold "sehr gut" entwickeln würde.© Redaktion GoldSeiten.de