US-Dollar hat noch immer Kraft für 2020

Positives Wirtschaftswachstum und relativ höhere Zinsen verglichen mit dem Rest der Welt bedeuten, dass der US-Dollar noch immer genug Kraft hat, um sich über 2020 hindurch nach oben zu bewegen, berichtet Kitco News . Auch wenn der US-Dollar das Jahr auf einem 5-Monatstief beendet, so konnte man 2019 eine Kraftsteigerung des Dollar erkennen.“Die USA sollen solides Wachstum verzeichnen, während der Rest der Welt Probleme hat“, so Win Thin von Brown Brothers Harriman. “Ich mag noch immer die US-Dollar-Geschichte 2020.““Es wird härter und härter, andere Währungen zum Kaufen zu finden “, erklärte Neil Mellor von der Bank of New York Mellon. “Die US-Wirtschaft befindet sich in der besten Position, also ist das vorteilhaft für den US-Dollar.“Investoren sollten 2020 flink an den Währungsmärkten bleiben, ermahnt Mellor. “Der Dollar wird weiterhin tun, was er bisher getan hat und höher steigen, doch mit einer Menge Volatilität.“© Redaktion GoldSeiten.de