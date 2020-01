Gold: Bullen setzen sich durch

Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen fangen und innerhalb einer kleinen bärischen Flagge erholen. Daraus brachen die Notierungen jedoch nach oben aus, was zuletzt einen steilen Anstieg nach sich zog.Mit dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sowie dem Überwinden der 1.517 USD öffnet sich der Weg weiter nach oben. Ein Rücksetzer ist nach dem starken Anstieg der Vortage möglich, mittelfristig bietet sich jedoch weiterer Spielraum in Richtung der 1.555 USD. Hier kann wieder mit einer Konsolidierung gerechnet werden. Fällt Gold unter 1.517 USD zurück, wäre ein Pullback bis 1.500 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG