Marco Romero (Euro Manganese Inc.) Interview - Ein außergewöhnliches Projekt, aber wenig bekannt!

1:25 Euro Manganese Inc. kontrolliert die größte Manganlagerstätte in Europa

2:00 Projekt-Luftbild - Verarbeitung von früheren Bergbauabfällen

3:45 Die Mangannachfrage soll sich vervielfachen

4:50 Mangan ist für Akkus der neuesten Generation grundlegend

6:30 Manganherstellung ohne Bergbau

7:20 Ein einzigartiger Standort inmitten der Nachfrager

8:00 Die Lieferkette für Mangan ist riskant

9:00 Eine Machbarkeitsstudie wird erstellt, Fertigstellung 2020

10:20 Mangangewinnung und Umweltsanierung

11:00 Ein weltweit führendes Projekt

12:00 Eine Demonstrationsanlage soll gebaut werden

13:30 Stakeholder werden umfangreich einbezogen

14:30 Verhandlungen mit möglichen Abnehmern laufen

15:20 Massenproduktion soll 2023 erreicht sein

17:10 Ein wichtiger Vertrag wurde unterschrieben, weite soll in den kommenden Monaten folgen

17:45 Brokerhäuser geben hohe Kursziele

Marco Romero, Präsident & CEO von Euro Manganese Inc. (TSXV: NRG, WKN: A2DHL9), unterhält sich mit Jan Kneist. Mangan ist ein entscheidender Bestandteil für die Stahlherstellung und es wird in der Batterie- (Akku-) Produktion immer wichtiger und die Nachfrage soll rasant wachsen. Für die vielen Verbraucher in Europa ist die Lieferkette bisher unsicher. Das Chvaletice Projekt von Euro Manganese in der Tschechischen Republik besteht aus Tailings, also schon verarbeitetem Mineral, woraus sich eine überlegene Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit ergibt. Große Abnehmer haben schon Interesse bekundet, hochreine Manganprodukte zu erwerben.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.