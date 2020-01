Palladium: Auf dem Weg zu neuen Hochs

Palladium konnte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen. Dabei kam es zu einer Aufwärtswelle bis an die 2.000 USD-Marke, bevor davon ausgehend ein Rücklauf erfolgte. Zuletzt erholte sich Palladium ausgehend vom mittelfristigen Aufwärtstrend wieder.Es wird ein insgesamt steilerer Trendkanal etabliert, in welchem sich weiterer Spielraum nach oben bietet. Palladium besitzt die Chance, die Rally zunächst wieder bis 1.996 USD auszudehnen, bevor dort wieder ein Rücklauf anstehen könnte. Schaffen es die Notierungen auch über dieses Niveau hinaus, wird die Oberkante des Trendkanals im Bereich der 2.070 USD erreichbar.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG