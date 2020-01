Internationale Währungsreserven Russlands in 52. KW

Die Zentralbank Russlands meldete letzte Woche den Stand der internationalen Währungsreserven in US-Dollar per 27. Dezember 2019. Demnach stiegen die Währungsreserven Russlands in der letzten Kalenderwoche des Jahres 2019 an.So geht aus den Angaben hervor, dass sich die internationale Währungsreserven per 27. Dezember 2019 auf 549,8 Milliarden US-Dollar belief. Dies ist eine Zunahme um 0,8 Milliarden US-Dollar gegenüber 549 Milliarden US-Dollar in der 51. KW.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de