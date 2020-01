American Eagle in Gold - Verkaufszahlen Dezember 2019

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint gab vor kurzem die aktuellen Zahlen über die Verkäufe der beliebten Anlagemünze " American Eagle " in Gold per Ende Dezember 2019 bekannt. Diesen Angaben zufolge sank die Zahl der verkauften Goldmünzen im Vergleich zu November 2019 und Dezember 2018.Wie aus den Angaben hervorgeht, wurden im letzten Monat des Jahres 2019 insgesamt 2.000 Unzen der American-Eagle-Goldmünzen verkauft. Im Vormonat waren es noch 11.000 Unzen, sodass sich im aktuellen Berichtszeitraum ein Minus von 81,82% im Vergleich zu November 2019 ergibt. Die Gesamtzahl der verkauften Goldmünzen sank um 86,67% von 15.000 im November auf 2.000 im Dezember 2019.Es wurden lediglich American-Eagle-Goldmünzen zu 1 Unze verkauft. Deren Anzahl entspricht einem Viertel der 8.000 im November 2018 verkauften Goldmünzen zu 1 Unze.Auch im Dezember 2018 wurden nur American Gold Eagle mit einem Gewicht von 1 Unze verkauft. Insgesamt waren es 3.000 Stück bzw. 3.000 Unzen. Somit gab es im Dezember 2019 einen Rückgang um 33,3% gegenüber Dezember 2018.Im Gesamtjahr 2019 wurde insgesamt ein Rückgang der Verkäufe der American Gold Eagle verzeichnet. Insgesamt wurden 371.000 Goldmünzen mit einem Gewicht von 152.000 Unzen verkauft. Dies ist ein Rückgang um 27,96% bzw. 38,09% im Vergleich zu 515.000 Goldmünzen mit einem Gewicht von 245.500 Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de