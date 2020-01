U.S. Mint - keine Verkäufe der American Silver Eagle im Dez. 2019

Vor kurzem veröffentlichte die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Verkaufszahlen der Anlagemünze American Eagle in Silber.Wie aus diesen Angaben hervorgeht, wurden im Dezember 2019 keine Silbermünzen der American Eagle verkauft.Im November 2019 betrug die Anzahl der verkauften Silbermünzen zu 1 Unze 463.000.Im Dezember 2018 verkaufte die U.S. Mint noch 490.000 Münzen der American Silver Eagle zu 1 Unze.Insgesamt verkaufte die U.S. Mint im Jahr 2019 14.863.500 1-Unzen-Silbermünzen der American Eagle. Ein leichter Rückgang um 5,33% von 15.700.000 Silbermünzen der American Eagle zu 1 Unze im Jahr 2018.© Redaktion GoldSeiten.de