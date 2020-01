CME Group - Handelsvolumen im Dezember und Jahr 2019

Der Börsenbetreiber CME Group , der unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, gab vor kurzem die aktuellen Daten zum Handelsvolumen im Dezember und Gesamtjahr 2019 bekannt. Demnach betrug das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Dezember 2019 15,5 Millionen Kontrakte und im Gesamtjahr 2019 19,2 Millionen Kontrakte.Das Handelsvolumen am Metallterminmarkt belief sich im Dezember 2019 den Angaben zufolge auf durchschnittlich 529.000 Kontrakte am Tag. Eine Zunahme um 20% gegenüber Dezember 2018, wobei der Handel mit Edelmetallfutures und -optionen um 22% anstieg.Im Gesamtjahr 2019 stieg das Handelsvolumen am Metallterminmarkt um 5% gegenüber 2018 auf einen Rekord von durchschnittlich 668.000 Kontrakten am Tag.Genauere Angaben zum Handelsvolumen am Gold- und Silberterminmarkt wurden in der aktuellen Pressemitteilung nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de