Peru: Gold- und Silberausstoß November 2019

Das peruanische Ministerium für Bergbau und Energie veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Zahlen zur Produktion der Gold- und Silberminen Perus im November 2019. Im Jahresvergleich sank die Goldproduktion, wohingegen die Silberproduktion leicht anstieg.Wie das Ministerium berichtet, belief sich die Produktion des peruanischen Goldbergbaus im November 2019 auf 10.294,8 Kilogramm. Ein leichter Rückgang um rund 2,5% gegenüber 10.558,2 Kilogramm im Oktober 2019. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als in Peru 11.482,6 Kilogramm Gold produziert wurden, ergab sich ein Produktionsrückgang um 10,34%.Laut Angaben verzeichnete der peruanische Silberbergbau im November 2019 einen Ausstoß in Höhe von 333,03 Tonnen. Damit sank die Silberproduktion in Peru leicht im Vergleich zu ca. 337,89 Tonnen im Vormonat um 1,44%. Im Vergleich zu rund 332,9 Tonnen Silber im November 2018 verzeichnete die Silberproduktion Perus im November 2019 einen kleinen Anstieg um 0,04% bzw. 127 kg.© Redaktion GoldSeiten.de