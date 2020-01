Silbermarkt-Update: Silbercharts weiterhin positiv

Anders als Gold, das vorangeschritten ist, gab es wenig Veränderungen im Silberpreis. Das ist nicht überraschend, da Gold in den Anfangsstadien eines neuen Bullenmarktes stärker ist als Silber, während sich das graue Edelmetall in den letzten Phasen eines Bullenmarktes stark entwickelt, wenn Investoren "alle Vorsicht außer Acht lassen."Auf dem 6-Monatschart sehen wir, dass Silber - trotz des stufenweisen Anstiegs in der letzten Woche - begonnen hat, unter dem gezeigten Widerstandsniveau zu stottern, wobei eine recht bearische (kurzfristige) Kerze am Freitag aufgetaucht ist...Und angesichts dessen, dass die aktuellsten Commitment-of-Traders-Daten zeigen, dass die Positionen Anfang der letzten Woche erneut auf Extrema stiegen, scheint es wahrscheinlich, dass sich Silber kurzfristig etwas zurückziehen wird, was logisch wäre, wenn sich die Spannungen angesichts des Todes des iranischen Generals etwas entspannen. Wenn das der Fall ist, dann kann es natürlich gleichzeitig mit Gold temporär von seinem Widerstandsniveau fallen.Allgemein sehen die Silbercharts weiterhin positiv auf, wobei der 10-Jahreschart zeigt, dass es von seinem zweiten Tief des gigantischen Double Bottom nach oben klettert. Und das ist vor allem der Fall, da Gold bereits einen klaren Breakout aus seinem gigantischen mehrjährigen Basismuster verzeichnete. Demnach wird jede kurzfristige Abwärtsbewegung als Gelegenheit gesehen werden, Positionen innerhalb des Sektors weiter auszubauen.© Clive MaundDer Artikel wurde am 05.12.19 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.