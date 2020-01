Harmony Gold startet schwungvoll ins neue Jahr

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. zeigte sich während des Dezembers höchst dynamisch und so konnte erneut die Marke von 3,40 USD attackiert bzw. vielmehr dynamisch überwunden werden. Seither heizen die Bullen weiter kräftig ein und eine weitere Performance ist zu erwarten. Mehr Details dazu im anschließenden Fazit.Das Behaupten oberhalb des Unterstützungslevels von 2,90 bis 3,00 USD verlieh der Aktie zum Jahresausklang entsprechende Dynamik. Der ebenfalls ansteigende Goldpreis tat und tut sein Übriges, sodass aufgrund des neuen Mehrjahreshochs vom Freitag der vergangenen Woche bei Höchstkursen von 3,93 USD, eine weiterhin schwungvolle Bewegung bis zunächst 4,00 USD und darüber hinaus bis zum Level bei 4,75 USD möglich wird.Dieses Niveau wurde zuletzt im Sommer 2016 erreicht und stellt, neben der sich im Langfristchart darstellenden Abwärtstrendlinie seit 2011, einen wichtigen Schlüsselbereich dar. Ein Ausbruch darüber sollte mittel- bis langfristig die Bullen weiter stark antreiben können. Temporäre Gewinnmitnahmen sollten allerdings keineswegs zu stark ausfallen. Rücksetzer bis in den Bereich von 3,40 USD wären dabei zu tolerieren.Tiefere Kurse bis unter 3,00 USD hingegen kritisch zu sehen. Speziell unter der letztjährigen Unterstützungsmarke von 2,90 USD könnten größere Abgaben ihren Einzug feiern. Weitere Verluste bis 2,60 USD dürften hierbei nur den Beginn einer anhaltenden Talfahrt bis 2,35 USD darstellen. Spätestens dort sollte die Ansammlung von Schnäppchenjägern für eine Stabilisierung sorgen. Ob dies allerdings die Bären nachhaltig umstimmen kann, bleibt für den Fall einer solchen Schwäche abzuwarten.Die Bullen bleiben weiterhin auf Kurs und scheinen ihre Performance vom Dezember weiter ausbauen zu wollen. Im Zuge des neuen Mehrjahreshochs sind Kurse über 4,00 USD bzw. vielmehr bis zum Kreuzwiderstand bei 4,75 USD zu erwarten. Dort angelangt, entscheidet sich der weitere mittel- bis langfristige Verlauf der Aktie.Größere Rücksetzer sollten vermieden werden. Obgleich insbesondere unter 3,40 USD die Gefahr einer weiteren Schwäche bis zur Unterstützungszone von 2,90 bis 3,00 USD zunehmen dürfte. Notierungen unter 2,90 USD wären kritisch zu sehen, sodass im weiteren Verlauf zusätzliche Abgaben bis 2,60 bzw. 2,35 USD einzukalkulieren wären.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.