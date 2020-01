Bloomberg: Goldpreis steht vor Rückgang

Laut einem Artikel des Finanznachrichtendienstes Bloomberg , werde Gold in den nächsten zwei Wochen mit großer Sicherheit Verluste verzeichnen. So stieg der 14-tägige Relative-Stärke-Index (RSI) für das gelbe Metall am Montag auf 86, weit über dem Niveau von 70, das typischerweise andeutet, dass Wertpapiere überkauft seien, so der Artikel weiter.Seit 2000 stieg der RSI nur drei Mal über 85 und jedes Mal sank der Goldpreis in den darauffolgenden 10 Handelstagen. Im Durchschnitt betrug der Verlust 1% gegenüber einem Gewinn von 7% in den vorangegangen 10 Handelstagen, so Bloomberg.Allerdings setzte Gold in allen drei Fällen - Oktober 2010, Februar 2016 und Juni 2019 - laut Bloomberg seine Rally danach mit langsameren Momentum fort.© Redaktion GoldSeiten.de