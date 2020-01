Macquarie - Geopolitische Risiken reichen nicht, um Goldpreis zu unterstützen

Der australische Finanzdienstleister Macquarie ist der Ansicht, dass steigende geopolitische Risiken allein nicht ausreichen, um einen anhaltenden Goldbullenmarkt zu unterstützen, berichtet ein Artikel von Mining Journal . In einer Mitteilung wies der Edelmetallanalyst von Macquarie, Marcus Garvey, darauf hin, dass der Goldpreis nach einem ersten Schock über ein signifikantes Ereignis dazu tendiert, schnell wieder zu sinken."Bei den Beispielen vom zweiten Goldkrieg, dem Angriff auf das World Trade Center am 11. September und dem Angriff auf die Abqaiq-Anlage von Saudi Aramco letztes Jahr stieg der Goldpreis zuerst höher, doch konnte letztendlich sein höhere Niveau nicht halten", so die Investmentfirma.Damit der Goldpreis weiter steigt, wäre Macquarie zufolge "wahrscheinlich eine Kombination aus allgemeiner US-Dollar-Schwäche, niedrigeren Zinsen und einem Anstieg der Inflationserwartungen - durch höhere Ölpreise und/oder Sorgen über negative Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum -" nötig.Dem Unternehmen zufolge ist die Kaufgelegenheit für Gold "wahrscheinlich vorüber". "Auf relativer Basis könnten andere Märkte nun mehr zu bieten haben, wenn Inflationserwartungen steigen und/oder Wachstumserwartungen sinken."Andere Unternehmen sind der Ansicht, dass Gold noch mehr Spielraum biete. RBC Capital Markets erhöhte in der Goldpreisprognose für 2020 den "Basisfall" auf 1.552 Dollar je Unze und ist der Ansicht, dass der Goldpreis dieses Jahr 1.610 Dollar je Unze erreichen könnte und 2021 vielleicht 1.700 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de