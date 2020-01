Perth Mint - Verkaufszahlen Gold & Silber Dezember 2019

Die australische Prägestätte Perth Mint gab kürzlich die neusten Verkaufszahlen von Gold und Silber in Form von Münzen und Barren im Dezember 2019 bekannt. Diese wurden auf dem Blog der Prägestätte veröffentlicht. Im Vergleich zum vorherigen Monat ergab sich ein Plus sowohl bei den Silber- als auch bei den Goldverkäufen.Im Dezember 2019 verkaufte man 78.912 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren; dies entspricht einem Anstieg von 45,43%. Im November betrugen die Absatzzahlen 54.261 Unzen Gold. Verglichen zum Dezember 2018 ergab sich ein noch größeres Plus von 170,38%; damals verkaufte man 29.186 Unzen Gold.Auch die Verkäufe von Silber in Form von Münzen und Barren nahm im Vergleich zum Vormonat zu. Im Dezember des letzten Jahres verkaufte man insgesamt 1.361.723 Unzen Silber, was verglichen mit November 2019 eine Zunahme von 32,50% darstellt. Im Vergleich zum Dezember 2018 ergab sich sogar ein Plus von 96,51%; damals beliefen sich die Absatzzahlen auf 692.971 Unzen Silber.© Redaktion GoldSeiten.de