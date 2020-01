WGC - Goldgedeckte ETF-Bestände verzeichnen 2019 Rekorde

Quellen: Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, World Gold Council

Der World Gold Council ( WGC ) veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Daten zu den physischen Beständen der weltweiten börsennotierten Fonds (ETF) im Dezember und für das Gesamtjahr 2019. Den Angaben zufolge verzeichneten die weltweiten ETF-Goldbestände im Gesamtjahr 2019 Nettozuflüsse in Höhe von 400 Tonnen im Wert von 19,2 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal 2019 verzeichneten die gesamten ETF-Bestände ein Allzeithoch von ca. 2.900 Tonnen.So verzeichneten die nordamerikanischen ETFs laut WGC Zuflüsse in Höhe von 206 Tonnen Gold im Wert von 10,1 Milliarden US-Dollar. Die Goldbestände der an europäischen Börsen notierten Fonds stiegen um 188 Tonnen im Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar.In Asien notierte Fonds blieben nahezu unverändert mit einem Rückgang um 0,1 Tonnen Gold im Wert von 12 Millionen US-Dollar. ETF-Bestände anderer Regionen verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 6,3 Tonnen im Wert von 311 Millionen US-Dollar.Im Dezember 2019 erhöhten sich die ETF-Bestände um 13,8 Tonnen im Wert von 486 Millionen US-Dollar. Dies wurde laut WGC fast ausschließlich von europäischen Zuflüssen angetrieben, die sich auf einen Wert von 672 Millionen US-Dollar beliefen. Die Flüsse in Nordamerika und anderen Regionen blieben überwiegend gleich, während asiatische Fonds Abflüsse um 5,1% verzeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de