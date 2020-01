Gold ist "bester Schutz" gegen Spannungen zwischen USA & Iran

Shafali Sachdev von BNP Paribas meinte, dass Investoren Gold kaufen und Währungen von Ölimportländern verkaufen sollten, um ihr Portfolio angesichts des Konflikts zwischen dem Iran und den USA zu schützen, so berichtet Duvar English Sachdev erklärte, dass der Goldpreis als Resultat der Spannungen sogar 1.650 Dollar je Unze erreichen oder übertreffen könne. "Unter diesen Umständen ist Gold eine noch bessere Absicherung als Öl. An zweiter Stelle stehen die Währungen, die von einem Anstieg des Ölpreises profitieren werden", meinte sie.Sie fügte hinzu, dass sicherere Währungen wie japanische Yen und schweizer Franken ebenfalls an Wert gewinnen würden.Nachdem der iranische General Qasem Soleimani am 3. Januar von den USA getötet worden war, stieg der Goldpreis um 3% auf die bisherige Jahrespreisspitze von 1.560 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de