Scotiabank - 1.500 Dollar "neuer Boden 2020"

Laut Scotiabank hat der starke Start ins Jahr den Goldpreis weit über den bisherigen "soliden Boden" bei 1.450 Dollar je Unze gesetzt, berichtet Kitco News . "1.450 Dollar war der neue solide Boden, doch nun ist Gold an fest an einem Punkt, an dem das Risiko/Ertrag einer direkten Short-Position nicht günstig ist - 1.500 Dollar sieht verstärkt nach dem neuen Boden 2020 aus", schrieb die Rohstoffstrategin bei Scotiabank Nicky Shiels letzte Woche.Die Folgen der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran könnten in Form "eines Vergeltungskreislaufs [auftreten], der letztendlich dafür plädiert, größere Risiken auf der Angebotsseite bei Rohöl und einen größeren geopolitischen Preisaufschlag für Gold einzupreisen", hob die Strategin hervor.Bei der langfristige Prognose für den Goldpreis helfen seine Handelsmuster und Treiber. "Die Fähigkeit von Gold, sich beständig von alten Treibern (eskalierende Handelsrhetorik, negativer Risikobereitschaft und Zinsbewegungen in Q3 2019) an neue Treiber (sinkender USD, Erhöhung der Inflationserwartungen, Kurvensteilheit, Stärke der Devisen von Schwellenländern und Rohstoffen im Dez. 2019) anzupassen und zurück zu seinem Hafenqualitäten (heute) ist eine konstruktive Entwicklung für den längerfristigen Ausblick", so Shiels.Es gibt auch starke saisonale Investorenzuflüsse in Gold, die wahrscheinlich 2020 anhalten werden, fügte die Rohstoffstrategin hinzu. "Neue geopolitische Risiken werden angemessen in relativ fair bewertete Häfen eingepreist (es gibt ein Umdenken bezüglich europäischer Schulden mit negativer Rendite, die deren Rolle als sicherer Hafen untergraben) und die weltweiten Märkte sind erst nächste Woche wieder voll da - Mitte Januar", schrieb sie.© Redaktion GoldSeiten.de