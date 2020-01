Goldpreis leicht rückläufig angesichts Entspannung zwischen USA & Iran

Der Goldpreis ging am Donnerstag in Asien leicht zurück, nachdem der US-amerikanische Präsident Donald Trump in Betracht zog, neue Wirtschaftssanktionen über den Iran zu verhängen, anstatt militärische Maßnahmen gegen die islamische Republik zu ergreifen, wie Investing.com berichtet; damit wurden Hoffnungen geschürt, dass die Spannungen zwischen beiden Ländern abnehmen werden.In einer Rede nach den Angriffen des Irans auf mehrere US-amerikanische Militärbasen erklärte Trump, dass sich der Iran scheinbar "zurückhalten" würde, was "für alle Parteien eine gute Sache sei.""Die Tatsache, dass wir dieses großartige Militär und Ausrüstung besitzen, heißt jedoch nicht, dass wir sie auch benutzen müssen", fügte der Präsident hinzu.Der Goldpreis verlor etwas Momentum, nachdem der Iran die Angriffe erst einmal "abgeschlossen" hatte, während der Außenminister des Landes twitterte, dass das Land auf "keine Eskalation oder Krieg" aus sei.© Redaktion GoldSeiten.de