London Capital Group: Gold ist Portfolioabsicherung, kein sicherer Hafen

Sich verbessernder Investoroptimismus während sich die Spannungen zwischen den USA und Iran entspannen, belastete Gold nur einen Tag, nachdem es ein mehrjähriges Hoch erreicht hatte, so berichtet Kitco News Ein Marktstratege meint jedoch, dass die Investoren über die kurzfristige Volatilität am Edelmetallmarkt hinwegsehen sollten und sich auf das große Ganze fokussieren müssen. In einem Telefoninterview mit Kitco News erklärte Jasper Lawler von London Capital Group, dass der Run des Goldpreises im neuen Jahr bisher zwar erstaunlich war, doch Investoren Gold nicht mit einer langfristigen Perspektive basierend auf einem einzigen geopolitischen Ereignis kaufen sollten."Nachfrage nach sicheren Häfen ist gut für eine kurzfristige Zunahme, doch ist auf lange Sicht nicht nachhaltig, und das ist exakt, was wir aktuell beobachten können", so meinte er. Anstatt Gold als sicheren Hafen zu sehen, sollten Investoren das gelbe Edelmetall wie eine Portfolioabsicherung behandeln.Lawler fügte zudem hinzu, dass es gesunder Menschenverstand sei, Gold im Portfolio als Absicherung gegen eine Korrektur auf den Aktienmärkten zu halten.© Redaktion GoldSeiten.de