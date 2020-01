Nächste US-Rezession aufgeschoben; Zentralbanken haben weniger Feuerkraft

Die nächste Rezession in den USA sei hinausgezögert worden, doch man sollte sich nicht zu früh darüber freuen, so hieß es von Pacific Investment Management Company LLC (Pimco) laut MarketWatch Synchronisierte Lockerung der Geldpolitik durch die weltweiten Zentralbanken, so meinen Investmentgurus bei Pimco, hätte die Werkzeuge der geldpolitischen Entscheidungsträger, die für den Kampf gegen die nächste Rezession hätten verwendet werden sollen, bereits benutzt."Egal wann der nächste Wirtschaftsabschwung oder große Risikomarktabschwung eintrifft, die geldpolitischen Entscheidungsträger werden weniger Kapazität zum Manövrieren besitzen, was ihre Fähigkeit, zukünftige rezessionelle Kräfte zu bekämpfen, einschränkt", schrieb man bei Pimco.Doch da sich die US-Wirtschaft bereits im 11. Jahr einer Expansion befindet, fürchten Investoren und Volkswirtschafter, dass die vielen Jahre lockererer Geldpolitik in Form von Niedrigzinsen und Anleihekäufe die verfügbare Feuerkraft der Zentralbanken reduziert haben.© Redaktion GoldSeiten.de