Iran-Spannungen nehmen ab; Unterzeichnung von Handelsvereinbarung steht an

Der Goldpreis war am Freitag in Asien noch immer rückläufig, nachdem die Spannungen zwischen USA und Iran deeskalierten, was dem Markt etwas Erleichterung verschaffte, wie Investing.com berichtet.Der Investorenappetit nach riskanteren Assets verbesserte sich, nachdem die Entscheidung seitens Donald Trumps, keinen militärischen Angriff auf den Iran durchzuführen, die Spannungen zwischen den beiden Ländern entschärfte und damit einen Krieg im Nahen Osten unwahrscheinlicher machte.Der stellvertretende Ministerpräsident Chinas, Liu He, der auch Kopf des Verhandlungsteams in den Handelsgesprächen zwischen USA und China ist, soll Washington nun nächste Woche zur Unterzeichnung der Handelsvereinbarung zwischen den beiden Ländern besuchen."Es wird ein symbolisches Ereignis eines USA-China-Dialogs sein. Angesichts der aktuellen Marktstärke ist es schwer zu erwarten, dass sich diese Rally aktuell fortsetzen wird", erklärte Norihiro Fujito, führender Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities in Tokio.