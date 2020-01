LBMA: Gewinner der Goldpreisprognose 2019

Am Donnerstag zog sich Gold weiter von seinem beinahe 7-Jahreshoch zurück, berichtet Mining.com . Das Ausmaß der Goldrally überraschte viele Marktbeobachter. Die London Bullion Market Association veröffentlichte wie immer eine Liste mit Preisprognosen der Marktteilnehmer für 2019.Hier waren 30 institutionelle und Investmentanalysten der Meinung, dass der Goldpreis im Jahr durchschnittlich 1.311 Dollar erreichen würde. Selbst die bullischsten Analysten - Rene Hochreiter von Noah Capital Markets/Sieberana Research in Johannesburg sowie Rhona O'Connell von INTL FCStone in London - prognostizierten nicht den tatsächlichen Durchschnittspreis von 1.392.60 Dollar je Unze.In diesem "Wettbewerb", um die beste Goldpreisprognose erhält der Erstplatzierte einen 1-Unzen-Goldbarren. Hochreiter gewann zum siebten Mal.© Redaktion GoldSeiten.de