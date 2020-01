Countdown für Bitcoin-Halbierung läuft

Die mediale Aufmerksamkeit für Bitcoin kommt langsam wieder in Schwung. Extra eingerichtete Websites zählen die Zeit bis zur nächsten Halbierung der Belohnung für die Erstellung ("Mining") eines Bitcoins herunter. Diese erfolgt am 13. Mai 2020. Der Bitcoin muss dadurch nicht zwangsläufig im Preis steigen.Aber: Der Preis zog nach den bisherigen beiden Halbierungen, die am 28.11.2012 und am 9.7.2016 stattfanden, jeweils kräftig an, und zwar um mindestens eine 10er-Potenz innerhalb der folgenden 12 bis 15 Monate. Würde sich der Bitcoin-Preis erneut so verhalten, würde dies einen Anstieg auf 100.000 Dollar bis zum Sommer 2021 bedeuten.Die Großspekulanten hatten den Dezember dazu genutzt, sich auf der Netto-Short-Seite zu positionieren (folgender Chart).Der Chart zeigt, dass Bitcoin dann eine Chance auf einen Preisanstieg hat, wenn Großspekulanten (rot) aussteigen und die Kleinspekulanten (grün) kaufen. Im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2019 geschah genau dies.Saisonal ist Bitcoin in den ersten beiden Monaten eines Jahres alles andere als ein "Laufwunder". Erst ab März bewegt sich die Kryptowährung üblicherweise nach oben und steigt bis Juni.In allen Kryptowährungen an allen Kryptobörsen fanden am 8. Januar 442.080 Trades statt. Das mag im Vergleich zum Hype um den Jahreswechsel 2017/18 wenig sein (mit 2 Mio. Trades etwa viermal so viel wie am 8. Januar), aber die Szene erscheint durchaus lebendig. Stünde Bitcoin vor dem Begräbnis, wäre das Interesse deutlich niedriger.