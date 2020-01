Gold/Silber - War das der Anfang vom Abverkauf?

Gold zeigt auf das Hoch von Mittwoch eine mehr als deutliche Reaktion und verkauft massiv ab. Wir können nicht alle Details der neuen Optionen, die sich damit auftun, in diesem Update abdecken.Gestern und heute erreichen uns E-Mails von Anlegern die ehrlich äußern, dass Sie über unser Szenario einer massiven Korrektur, vor ein paar Wochen noch gelacht haben. Unsere Prognose wurde als Spinnerei und Übertreibung abgetan. Es scheint das Lachen ist aktuell vergangen.Wir beschränken uns jetzt auf die wichtigsten Details. Fakt ist: die Härte des Abverkaufes ist ein deutliches Warnsignal. Wir haben den Zielbereich für die Welle iv nicht nur bereits erreicht, sondern auch ausgereizt. Unterhalb von 1539 $ wird es sehr schwierig den weiteren Fortbestand der Welle iv, als primären Verlauf noch aufrecht zu erhalten.Wir stehen dann vor zwei Optionen, einer sehr bullischen, mit aber dennoch zunächst deutlich tieferen Notierungen, oder dem Auftakt zum totalen Ausverkauf. Siehe unsere drei Charts. Dabei stellt Chart 1 den primären Verlauf dar, wie er aktuell noch haltbar ist, Chart 2 die Alternative in einem bullischen Count.Für den Moment gilt es sich aber klar darauf zu konzentrieren was hier imminent passiert. Unterhalb von 1539 $ haben wir ein klares Warnsignal, dass was deutlich größeres als eine Korrektur auf uns zukommt.Diese Einschätzung erstreckt sich natürlich auch auf den GLD, welcher bei der gestrigen Eröffnung auch deutlich Federn gelassen hat.Aufgrund der aktuellen Entwicklung warten wir bei beiden Märkten mit neuen Einstiegen erst einmal ab. Den GLD wollen wir nun nicht unter 142 $ sehen, damit an einer imminent bullischen Bewegung, festgehalten werden kann. Wir befinden uns in der komfortablen Situation schon deutlich tiefer bei 1469 $ im Gold eingestiegen zu sein und nach dem 27.12.19 auch heute morgen weitere 25% unserer Position im Gewinn abgestoßen zu haben.Dazu haben wir gestern Morgen folgende Kurznachricht an unseren Verteiler geschickt:Damit stehen wir mit unserer Position und der Handelsstatistik der letzten Monate wie folgt da:Jetzt heißt es erst einmal Ruhe bewahren. Wir sind mit unseren Positionen komplett abgesichert und harren der Dinge, so auch im Silber.Es gelingt den Silberbullen den Markt erst einmal zu stabilisieren. Wir rechnen hier mit einer möglichen Gegenbewegung, im Laufe des heutigen Handels, respektive der nächsten ein bis zwei Handelstage. Dass die Korrektur im Rahmen der Welle 2 hier bereits abgeschlossen sein kann, bezweifeln wir stark. Die nächsten Wochen versprechen Hochspannung in den Edelmetallen soviel ist schonmal sicher!© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de