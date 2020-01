Infla S - Die Marktsegmentierungsausnahme

In der abgelaufenen Woche hat gar keine der mit Marktsegmentierung erfassbaren Teilnehmergruppen am Aktienmarkt Aktien abgestoßen. Wenig überraschend sahen wir All-Time-Highs bei unseren Einzelaktien und Indizes.Hier Beispiele:SPX 500NASDAQ 100Gut, aber nicht auf All-Time-High steht die normale WirtschaftRussell 2000Die US-Arbeitsmarktzahlen kamen auch schwächer herein, die Lohnzuwächse gleich viel schlechter als erwartet. Kein Wunder, denn ein Vergleich des Technologieaktienindex NASDAQ 100 mit dem Breitbandindex Russell 2000 zeigt das veränderte Zeitalter:NASDAQ 100 12 Jahre:Verzehnfachung vom Low 2008Russell 2000 12 JahreVerfünffachung vom Low 2008Beim DAX in USD umgerechnet, also dann vergleichbar bei ca.: 13459 *1,11157) dividiert durch (3575*1,388), gar nur der 3,01-fache Stand verglichen mit dem Low 2008.