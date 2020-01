Kitco-Goldpreisumfrage: Wall Street geteilter Meinung

Wie immer veröffentlichte Kitco News seine wöchentliche Umfrage zur Goldpreisprognose für diese Woche. Diesmal waren Befragte der Wall Street hin und her gerissen, was Prognosen für das Metall angeht.Diesmal nahmen 16 Marktexperten an der Befragung teil. Sieben (44%) erwarten einen Goldpreisrückgang. Fünf (31%) von ihnen prognostizierten einen Preisanstieg, während vier (25%) der Meinung sind, dass es Seitwärtsentwicklungen geben wird.Währenddessen gaben auch 1.171 Kleinanleger ihre Meinung ab. Insgesamt erwarten 556 (47%) von ihnen, dass Gold in dieser Woche ansteigen wird. Weitere 365 (31%) prognostizieren einen Rückgang des Preises, während 250 (21%) eher neutral bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de