Canada Cobalt Works: Neue Analyseergebnisse liefern massive Gehalte an gediegenem Silber in 2. Keilbohrung

10. Januar 2020 - Canada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse aus dem zweiten Keilbohrloch in der Robinson Zone bei Castle East, einer neuen hochgradigen Entdeckung im Umfeld von drei ehemaligen Produktionsstätten, 70.380 Gramm Silber pro Tonne (g/t Ag) (2.053 Unzen pro Tonne) auf 0,30 Metern innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 1,4 Metern mit 20.136 g/t Ag (587 Unzen pro Tonne) sowie von 4 Metern (Kernlänge) mit 7.259 g/t Ag (212 Unzen pro Tonne) ergeben haben.Der sehr hochgradige Abschnitt in CA-19-08-W02 befindet sich rund 8 Meter westlich der mineralisierten Zone, die von der ersten Keilbohrung (430 Meter vertikale Tiefe) durchteuft wurde, und 17 Meter westlich des ursprünglichen Entdeckungsabschnitts in Bohrloch CA-11-08.Die Analyseergebnisse für Kobalt, Nickel und Kupfer aus CA-19-08-W02 stehen neben den Analyseergebnissen für 28 andere Proben aus diesem Loch noch aus. Die Analyseergebnisse für den vollständigen 4,65 Meter langen stark mineralisierten Abschnitt (Kernlänge) aus Bohrloch CA-19-08-W01 (50.583,29 g/t Ag auf 0,60 Metern, enthalten in 1,5-Meter-Abschnitt mit 20.741 g/t Ag) sowie die Ergebnisse von 58 Proben aus der dritten und der vierten Keilbohrung liegen ebenfalls noch nicht vor.Die Bohrungen im Rahmen des Ausbaus dieser Entdeckung von Canada Cobalt halten an.Matt Halliday, VP-Exploration von Canada Cobalt, meint dazu: Dies sind wahrhaft herausragende Gehalte, die die ersten beiden Löcher geliefert haben; solche Abschnitte treten in dieser Art von geologischem Milieu normalerweise nicht isoliert auf. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in naher Zukunft über weitere Ergebnisse zu berichten.Eine aktualisierten Lageplan mit geologischen Angaben für das Konzessionsgebiet Castle, der ebenfalls in dieser Pressemeldung enthalten ist, finden Sie auf der Website von Canada Cobalt unter CanadaCobaltWorks.com.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49740/CCW Jan 10 NR-2 FINAL_DE_PRCOM.001.pngIn dieser Pressemeldung (siehe unten) ist ein vertikaler Querschnitt der hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East einschließlich einer Tabelle mit den Analyseergebnissen aus CA-19-08-W02 enthalten. Für weitere Details besuchen Sie bitte die Webseite von Canada Cobalt unter CanadaCobaltWorks.com, wo auch zusätzliche Lagepläne und Abbildungen sowie ein Video im Laufe des Bohrprogramms veröffentlicht werden.Nachstehend finden Sie auch Fotos von ausgewählten Abschnitten, die nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49740/CCW Jan 10 NR-2 FINAL_DE_PRCOM.002.jpegFür das Bohrprogramm und das Probenahmeprotokoll zeichnen die Geologen von GoldMinds Geoservices verantwortlich. Bei den Bohrlöchern CS-19-08-W01 bis W04 handelt es sich um Keillöcher, die vom historischen Bohrloch CA-11-08 ausgehend niedergebracht wurden. Das ursprüngliche Bohrloch wurde neuerlich eröffnet und es wurde eine moderne Kreiselmessung durchgeführt, um die Lage des Bohrlochs in der Tiefe zu bestätigen. Anschließend wurden in unterschiedlichen Tiefen Keile gebohrt und Bohrkernmaterial mit einem NQ-Durchmesser entnommen. Die gewonnenen Proben haben eine Mindestlänge von 0,3 Meter und sind maximal einen Meter lang. Die Bohrkernausbeute lag im Schnitt bei 95 %. Im Zuge der Qualitätskontrolle wurden jeder Charge von 20 Proben zwei Kontrollproben (Leerprobe und Normprobe) hinzugefügt. Der Bohrkern wurde in zwei Hälften zersägt. Eine Hälfte wurde in einen Plastiksack gegeben, mit dem Probenetikett versehen und versiegelt. Die zweite Hälfte wurde wieder in den Bohrkernbehälter zurückgelegt und vor Ort eingelagert. Für die Analyse der hochgradigen Abschnitte wurde nur ein Viertel des Bohrkerns an das Labor von Swastika Laboratories in Swastika (Ontario) übergeben. Proben mit deutlich sichtbarer, ausgeprägter Silbervererzung wurden einer Metallanalyse zur Ermittlung des Silber- und Goldgehalts unterzogen. Die ganze Probe wird getrocknet, abgewogen und zu über 95 % zerkleinert. Anschließend erfolgt eine Mahlung und Siebung (200 Mesh), um eine Fraktion über 200 Mesh (Metallkörner) und eine Fraktion unter 200 Mesh (Metallbrei) herzustellen. Die Fraktion unter -200 Mesh (Feinfraktion) wurde einer geochemischen Analyse mit Atomabsorption zur Ermittlung der Werte für Ag, Au, Cu, Ni und Co unterzogen. Die gesamte Fraktion über 200 Mesh (Grobfraktion) wurde gravimetrisch (Brandprobe) auf ihren Ag- und Au-Gehalt untersucht, um einen gewichteten Durchschnitt für die gesamte Probe zu erhalten.Swastika Laboratories ist ein gemäß ISO zertifiziertes Labor, das in keinem Abhängigkeitsverhältnis mit Canada Cobalt steht.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo. (APGO, APEGNB und OGQ), Angestellter von GoldMinds Geoservices und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt. Canada Cobalt Works Inc. besitzt sämtliche Eigentumsanteile an der Mine Castle und dem 78 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Castle im aussichtsreichen, ehemals produzierenden hochgradigen Silver-Bergbaucamp Gowganda im Norden von Ontario, das starkes Explorationspotenzial hat. Mit unterirdischem Zugang zu Castle, einer Pilotanlage zur Herstellung von kobaltreichen Gravitationskonzentraten am Standort und einem eigens entwickelten hydrometallurgischen Verfahren namens Re-2OX zur Herstellung von Kobaltsulfat- und Nickel-Mangan-Kobalt-Formulierungen für den technischen Einsatz ist Canada Cobalt strategisch positioniert, um sich zu einem vertikal integrierten Branchenführer in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln, während das Unternehmen zugleich den starken neuen Marktzyklus für Silber und Gold für sich nutzt. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. 