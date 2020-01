Goldpreis sinkt, während asiatische Aktien vor Handelsdeal-Unterzeichnung steigen

Der Goldpreis sank am Montag in Asien, während asiatische Aktien vor der Unterzeichnung der ersten Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China stiegen, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall sank, da die USA die langersehnte erste Phase des Abkommens mit China in dieser Woche unterzeichnen.Dem Abkommen zufolge wird Peking seine Importe aus den USA im Austausch für die Aussetzung im Dezember 2019 und die Senkung einiger bestehender US-Importzölle auf chinesische Waren erhöhen. Es wurde noch keine Frist für die Gespräche über eine zweite Phase festgelegt, obwohl die Verhandlungen laut US-Präsident Trump bald nach der Unterzeichnung der ersten Phase des Abkommens beginnen werden.Das gelbe Metall erhielt Unterstützung als die US-Anleihepreise aufgrund des schwächerer als erwartet ausgefallenen Anstiegs der US-Beschäftigungszahlen im Dezember. Das trieb die Zinssätze abwärts, wodurch das renditefreie Gold attraktiver wurde.Auch die Situation im Iran erhielt Aufmerksamkeit, nachdem die Regierung zugab, das ukrainische Passagierflugzeug versehentlich abgeschossen zu haben. Dieses Eingeständnis kam erst, nachdem die USA, Großbritannien, Kanada und Australien bekannt gaben, sie hätten Informationen, dass das Flugzeug von einem iranischen Geschoss getroffen wurde, was der Iran zuerst vehement dementierte.© Redaktion GoldSeiten.de