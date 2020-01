TD Securities: Goldpreis bei 1.650 Dollar je Unze Ende 2020

Der Goldpreis wird wahrscheinlich nicht unter die 1.550 Dollar je Unze fallen, selbst wenn die Spannungen zwischen USA und Iran nachlassen und Investoren die Risikostimmung akzeptieren, so meint TD Securities laut Kitco News "Während wir Gold als eher gedrängten Handel sehen, wobei die Long-Positionen der Spekulanten noch immer nahe Extrema liegen, ist es unwahrscheinlich, dass das gelbe Metall stark zurückgehen wird. Tatsächlich erwarten wir stabile Unterstützung in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 1.515 bis 1.550 Dollar je Unze", schrieben Strategen bei TD Securities.Die 1.600 Dollar je Unze seien für Gold nicht außer Reichweite, da es fundamentale Treiber gebe, die das gelbe Edelmetall kurzfristig unterstützen. Das Unternehmen erwartet einen höheren Goldpreis, während die US-Wahlen näherrücken.Der Goldpreis solle Ende 2020 auf 1.650 Dollar je Unze steigen, was unter anderem einen Niedrigzinsumfeld, rekordhohen Schulden sowie US-Wahlrisiken zuzuschreiben sei.© Redaktion GoldSeiten.de