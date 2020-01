Goldpreis sinkt inmitten der Erwartung auf Phase-1-Deal zwischen USA & China

Der Goldpreis sank am Dienstag in Asien, da die bevorstehende Unterzeichnung der ersten Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China die weltweiten Aktien nach oben drückte und die Nachfrage nach sicheren Häfen schwächte, so ein Artikel des Finanznachrichtenportals Investing.com Der Goldpreis erreichte letzte Woche die höchsten Stände seit April 2013 nachdem der Iran in Reaktion auf die Tötung eines iranischen Generals Anfang des Monats US-Luftwaffenstützpunkte im Irak beschoss.Optimismus bezüglich des Handelsabkommens zwischen den USA und China wurde heute als Gegenwind für den sicheren Hafen genannt. Weltweite Aktienkurse stiegen heute an, als China und die USA sich vorbereiteten, einen Waffenstillstand ihres 18 Monate andauernden Handelskrieges.Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, dass die chinesische Übersetzung des Teilabkommens fast beendet sein und am Mittwoch veröffentlicht werde, während US-Finanzminister Steven Mnuchin am Wochenende gegenüber Fox News angab, dass Peking versicherte, US-Agrarprodukte im Wert von 40 Mrd. bis 50 Mrd. US-Dollar jährlich zu erwerben sowie US-Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in den nächsten zwei Jahren.Indes nahmen die USA nur zwei Tage vor der Unterzeichnung des Abkommen die Bezeichnung Chinas als Währungsmanipulator zurück, was zu einer weiteren Lockerung der Spannungen zwischen den beiden Nationen führte.© Redaktion GoldSeiten.de