BitPay ermöglicht es, Gold mit Kryptowährung zu kaufen

OneGold, ein Online-Marktplatz für den Kauf, Verkauf und das Einlösen von Edelmetallen, gab am 13. Januar eine Partnerschaft mit BitPay bekannt, so berichtet der Coin Telegraph Dies wird es Nutzern von Kryptowährung erlauben, Gold und andere wertvolle Metalle via Android- und iOS-Geräte zu erwerben. CEO von OneGold, Kenneth Lewis, erklärte, dass diese Partnerschaft jedem den Reichtumserhalt zu den möglichst geringsten Kosten ermöglichen würde."Halter von Kryptowährungen sind natürlich passende Edelmetallinvestoren und können OneGold nutzen, um ihr Investmentportfolio in Balance zu halten. Unter Verwendung von BitPay können Kryptowährungsbesitzer schnell Gold oder Silber zu institutionellen Preisen erwerben, 2% sparen und so eine nette, ausgewogene Mischung aus Gold, Silber und Kryptowährungen erstellen."Bitcoin wurde beispielsweise oft mit Gold verglichen, wobei Bloomberg kürzlich berichtete, dass die Kryptowährung ähnlich wie digitales Gold sei, da es eine Korrelation zwischen den beiden gebe, die tiefer reiche als die Tatsache, dass beide Vermögenswerte sichere Häfen seien.In einem neuen Bericht meinte auch Mike McGlone, dass 2020 das beste Jahr für sichere Häfen sei und deutete an, dass Entwicklungen des Goldpreises stellvertretend für Bitcoins Preisentwicklung agieren werden.© Redaktion GoldSeiten.de