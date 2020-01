Blue Lagoon Resources beauftragt Aurora Geosciences mit Bohrprogramm an seinem hochgradigen Goldprojekt

Vancouver, 14. Januar 2020 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; WKN: A2PNJ8; FWB: 7BL; OTC: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen intensiv daran arbeitet, sein neu optioniertes Grundstück - das Goldprojekt Gordon Lake (das "Grundstück"), das 110 km nördlich von Yellowknife, Northwest Territories (NWT), Kanada, liegt, voranzutreiben.Das Unternehmen bereitet sich auf den Beginn seines Phase-I-Programms vor und hat einen Dienstleistungsvertrag mit Aurora Geosciences aus Yellowknife, NWT, unterzeichnet."Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Region ist Aurora der richtige Partner für uns, der über das Wissen, die Erfahrung und die Werkzeuge verfügt, um das Projekt Gordon Lake mit einem hohen Maß an Fachwissen voranzubringen", sagte Rana Vig, President & CEO von Blue Lagoon Resources.Der Chefgeologe des Unternehmens, Bill Cronk, und Aurora planen ein kurzfristiges, fokussiertes Bohrprogramm für Gordon Lake, das voraussichtlich im Februar 2020 stattfinden wird. Die Ziele des Bohrprogramms sind die Überprüfung von hochgradigen Goldabschnitten und der Metallurgie in der Südzone sowie die Erkundung der abwärts verlaufenden Ausdehnung der hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb der steil abfallenden mineralisierten Quarzadern, die sich in einer Scherzone mit einer Goldeinstellung befinden (weitere Details finden Sie in der früheren Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Dezember 2019).Die Südzone befindet sich zwischen zwei anderen Zonen, die durch Bohrungen identifiziert wurden und zusammen 800 m minimale Länge aufweisen, die durch frühere Kartierungen, Probenahmen und Bohrungen hervorgehoben wurden. 14 weitere Zonen auf dem Grundstück wurden identifiziert, aber es wurden noch keine Folgearbeiten und Bohrungen durchgeführt."Diese erste Durchgangsbohrung wird es uns ermöglichen, den einfachen Zugang zum Grundstück Gordon Lake über die Winterstraße zu nutzen, was unsere Explorationskosten auf ein Minimum reduzieren wird. Unsere RC-Bohrungen der Phase 1 werden es uns ermöglichen, nach hochgradigem Gold zu bohren, das bereits in historischen Bohrungen identifiziert wurde, um damit wichtige geochemische Informationen hinsichtlich des Goldverlaufs, der Pathfinder-Element-Assoziationen und der metallurgischen Eigenschaften zu sammeln", sagte Bill Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources.Jedes Bohrloch wird aus zwei Bohrlöchern bestehen: eines, das dazu bestimmt ist, eine bereits bekannte Mineralisierung zu treffen, und ein unterschnittenes Bohrloch, das dazu bestimmt ist, die Kontinuität in der Tiefe zu testen.Basierend auf den Ergebnissen wird voraussichtlich im dritten Quartal 2020 ein Phase-II-Programm konzipiert und durchgeführt, welches Kartierungen, Probenahmen, geophysikalische Bodenuntersuchungen und Diamantbohrungen beinhalten wird.Das Gordon Lake Projekt liegt am südlichen Ende der Slave Structural Province innerhalb des Yellowknife Basin und ist Teil der Yellowknife Supergruppee Suprakrustale (2,7 Ga), die den Kern und die Masse des Yellowknife Basins bilden und sich am östlichen Rand eines riftartigen Beckens befinden, das von mafischen Vulkanen begrenzt ist.Das Explorationsziel auf der Liegenschaft Gordon Lake ist eine Scherzone mit einer Goldmineralisierung. Die Mindestabmessungen der bisher erforschten mineralisierten Zonen betragen 140 m Länge, 1 m bis 11 m Breite und 215 m Mindesttiefe.Bislang wurden etwa 2 Millionen Dollar für das Grundstück ausgegeben, und bisher wurden 17 Zonen mit anomaler Mineralisierung identifiziert, von denen bei nur dreien gebohrt wurde.William Cronk, P.Geo., eine Qualifizierte Person und ein Berater des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben geprüft und genehmigt. 