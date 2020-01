Elmore Ltd.: Update

Elmore, die frühere NSL, hat heute seit langer Zeit ein Update herausgegeben ( Link ). Offensichtlich geht es nun voran und das Management konnte die vielen Baustellen nach und nach aufarbeiten. Die Aufbereitungsanlage wird aktuell von Perth auf das Projekt verlegt und ab März soll die Fremdaufbereitung von Gold- und Eisenerz erfolgen:Hierfür soll Elmore Ltd. entsprechende Zahlung erhalten, mit denen man dann hofft, Geld zu verdienen:Weiterhin wurde der Verkauf der indischen Aktivitäten vertraglich neu vereinbart und das Management erwartet nun Zahlungen in Höhe von 440.000 AUD bis September 2020.Dann wurden noch die Prozesskosten aus dem gewonnenen Rechtsstreit um die früheren Kohleprojekte gegen eine Beteiligung von 20% an einer australischen Rare-Earth-Firma beglichen.Im laufenden Quartal will Elmore 3 Millionen AUD an Eigenmitteln aufnehmen, nachdem man in 2019 bereits 3,25 Millionen AUD bei 0,04 AUD je Aktie finanziert hat.Um die Liquidität zu sichern, hat sich Elmore erst einmal 500.000 AUD von Twynam Investments für 90 Tage zum schmalen Zins von 20% p.a. geliehen. Diese will man mit der Kapitalaufnahme zurückbezahlen.Im Update geht es noch um diverse weitere "Planungen" der Firma, ich habe mich einmal auf die wichtigsten Dinge beschränkt. Insgesamt sieht das alles sehr verworren aus, doch zumindest arbeitet man nun an einer Kapitalerhöhung, einem Geschäftsplan und auch an der Wiederaufnahme des Handels (2. Quartal 2020 geplant).© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.