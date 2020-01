Capital Economics - Goldpreis verliert 2020 an Fahrt

Ein bearischer Ausblick für den Goldpreis dieses Jahr kommt von Capital Economics, berichtet Kitco News . Das Beratungsunternehmen prognostiziert zum Jahresende einen Goldpreisrückgang auf 1.400 Dollar je Unze - mehr als 200 Dollar weniger als das 7-Jahreshoch der letzten Woche."Der Goldpreis erhält wahrscheinlich einige Unterstützung durch Zentralbank-Käufe, von denen viele ihre Devisen weg vom US-Dollar diversifizieren wollen, doch nach unserer Ansicht wird dies den Goldpreis nicht davon abhalten, bis Ende 2020 auf 1.400 Dollar je Unze zu sinken. Das steht im Vergleich zu einer Konsensprognose von 1.512 Dollar", schrieb Rohstoffökonom bei Capital Economics Alexander Kozul-Wright.Die Prognose von Capital Economics basiert auf dessen Ausblick auf das Weltwirtschaftswachstum, den US-Dollar und der physischen Nachfrage nach Gold. Niedrige Goldimporte in China und Indien und eine schwache Nachfrage nach sicheren Häfen sollte den Goldpreis laut Kozul-Wright drücken.Weiterhin sollten "die verzögerten Auswirkungen der lockeren Geldpolitik" der Erholung der Weltwirtschaft helfen. "Angst vor einer Rezession würden nachlassen, was die Anlegerstimmung hebt und die Nachfrage nach Vermögenswerten, die mit Gold in Verbindung stehen, dämpfen", so der Ökonom.Darüber hinaus sollte die anhaltende Stärke des US-Dollars den Goldpreis dieses Jahr belasten. Capital Economics geht nicht davon aus, dass die US-Notenbank, anders als andere große Zentralbanken, dieses Jahr Zinssenkungen durchführen werde, was den relativen Preis des "Greenbacks" heben sollte.© Redaktion GoldSeiten.de