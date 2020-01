Gold Lion Resources Inc. ernennt Oliver Friesen zum CEO und Corporate Secretary

Vancouver, 15. Januar 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (FWB: 2BC) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Oliver Friesen mit sofortiger Wirkung zum CEO und Corporate Secretary von Gold Lion ernannt wurde. Herr Friesen ist seit 2009 in der Mineralexplorationsbranche tätig und hat bei einer Reihe von Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nevada, British Columbia, Ontario, Neufundland und Labrador sowie im Yukon Territory gearbeitet. Er hat einen B.Sc.-Abschluss (mit Auszeichnung) in Geologie von der University of British Columbia und einen M.Sc.-Abschluss in Geologie von der Simon Fraser University. Herr Friesen sitzt derzeit im Board of Directors eines anderen börsennotierten Bergbauunternehmens und bringt über 10 Jahre Projektmanagement- und Kapitalmarkterfahrung mit.Oliver Friesen, der neu ernannte CEO und Corporate Secretary von Gold Lion, sagt dazu: Ich bin begeistert, Gold Lion als CEO und Corporate Secretary zu unterstützen, und freue mich darauf, meine jahrelange Erfahrung in diesem Bereich zu nutzen, um die Initiativen des Unternehmens zum Nutzen aller Beteiligten voranzutreiben. Das Unternehmen ist derzeit gut aufgestellt, da es alle Anteile an den Konzessionsgebieten Fairview und Cuteye, welche sich beide in stabilen Bergbaugebieten in British Columbia befinden, hält. Wir freuen uns darauf, dort in den kommenden Monaten mit den Arbeiten zu beginnen. Darüber hinaus bewerten wir derzeit weitere Edelmetallkonzessionsgebiete, die unserer Einschätzung nach unser bestehendes Konzessionsportfolio mit hochwertigen Projekten in stabilen Bergbaugebieten ergänzen würden. Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration seines zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Silber-Zink-Konzessionsgebiets Fairview und den Gold-Silber-Kupfer-Konzessionsgebieten Cuteye befasst. Das Konzessionsgebiet Fairview erstreckt sich über eine Fläche von 2.574 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Kamloops in British Columbia. Cuteye beinhaltet Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 3.152 Hektar in der Region Golden Triangle in BC. Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldlionresources.com/.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSOliver Friesen, DirectorT: (778) 772-1751Gold Lion Resources Inc.305-1770 Burrard St.Vancouver, British Columbia V6J 3G7T: (778) 772-1751W: https://goldlionresources.comDie Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!