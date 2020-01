Indien: Goldschmuckexporte im Dezember 2019 gestiegen

Die vom indischen Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) veröffentlichten Handelsdaten für Dezember 2019 einem Artikel von Scrap Monster zufolge nahe, dass der Wert der Goldschmuckexporte Indiens in den neun Monaten des aktuellen Finanzjahres (April bis Dezember 2019) um 4,91% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind.So belief sich der Wert der Goldschmuckexporte in den ersten drei Quartalen (April bis Dezember 2019) des laufenden Finanzjahres auf insgesamt 9.316,1 Millionen US-Dollar, wohingegen es im Vorjahreszeitraum 8.880,39 Millionen US-Dollar waren.Im Dezember 2019 war der Wert der Goldschmuckexporte mit 790,41 Millionen US-Dollar nur leicht höher als die Exporte im Dezember 2018 im Wert von 784,01 Millionen US-Dollar.Indes stieg der Wert der indischen Silberschmuckexporte im Zeitraum von April 2019 bis Dezember 2019 um 75%. Dieser belief sich auf 1.020,77 Millionen US-Dollar, während im Vorjahreszeitraum lediglich Silberschmuck im Wert von 582,44 Millionen US-Dollar exportiert wurden. Im Dezember 2019 exportierte Indien Silberschmuck im Wert von 150,53 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de