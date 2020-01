Infografik: Periodensystem der Rohstoffgewinne

Auch dieses Jahr veröffentlichte die Webseite Visual Capitalist das von U.S. Global Investors entwickelte und aktualisierte Periodensystem der Rohstoffgewinne. Demnach schloss jede wesentliche Anlagekategorie das Jahr 2019 mit schwarzen Zahlen ab. Der allgemeine Rohstoffmarkt war zum Jahresende um 17,6% gestiegen. Doch die Performance einzelner Rohstoffe sind querbeet auf dem Spektrum verteilt.Mit der zur Verfügung gestellten Tabelle können die Jahresgewinne/Jahresverluste der Rohstoffe über das vergangene Jahrzehnt hinweg miteinander verglichen werden.Bereits das dritte Jahr in Folge ist Palladium der Rohstoff mit der besten jährlichen Performance, zuletzt mit einem Gewinn um 54,2%. Auch auf das ganze Jahrzehnt gesehen schneidet Palladium als bestes ab. So konnte man es Anfang 2010 noch für 400 Dollar je Unze kaufen, nun wird es für über 2.000 Dollar je Unze gehandelt, teurer je Unze als Gold und Platin.Gold und Silber erlebten 2019 eine Erholung. Der Goldpreis beendete das Jahr 2019 mit einen Anstieg um 18,3%, der beste Gewinn von Gold im Jahrzehnt. Silber folgte mit einem Jahresanstieg um 15,2%. Vor einem interessanten wirtschaftlichen und geopolitischen Hintergrund befinden sich Edelmetalle nun auf mehrjährigen Höchstständen.Eine interaktive Grafik von U.S. Global Investors, die es Ihnen ermöglicht, die Rohstoffe nach Performance, Volatilität oder Sektor zu filtern, können Sie hier abrufen.© Redaktion GoldSeiten.de