Janet Yellen: US-China-Handelskrieg ist noch nicht vorbei & Technologiestreit möglich

Der Handelskrieg der USA mit China sei noch lange nicht vorbei, so Janet Yellen laut CNN Business , die davor warnt, dass ungelöste Spannungen bezüglich Technologie die Welt entzweien und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sowie 5G verzögern könnten.Yellen erkannte an, dass sich die Spannungen etwas gelegt haben, nachdem die Vereinigten Staaten und China eine Art "Waffenstillstand" erzielt hatten. Doch sie erinnerte daran, dass die meisten chinesischen Waren noch immer "ziemlich hohen" US-Zöllen unterliegen würden. Die erste Rücknahme der Zölle wäre für US-Haushalte nicht "sehr spürbar." Doch die ehemalige Zentralbankerin warnte zudem vor "beschwerlicheren, schwierigeren" Problemen.Dabei erwähnte sie Subventionen für Chinas staatliche Unternehmen sowie Wettbewerb zwischen USA und China, was künstliche Intelligenz, superschnelle 5G-Mobilnetzwerke und andere Technologien bezüglich nationaler Sicherheit angeht."Diese Probleme werden schwierig zu handhaben sein und werden deutliche Auswirkungen für die Weltwirtschaft haben", erklärte sie. Sollten die beiden wirtschaftlichen Supermächte nicht in der Lage sein, einen gemeinsamen Nenner zu finden, so meint Yellen, dass sich der technologische Fortschritt verlangsamen könnte und die Einführung neuer kommerzieller Anwendungen verkomplizieren könnte.© Redaktion GoldSeiten.de